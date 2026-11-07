De salir de Aguas Zarcas de madrugada a disputar la gran final: Lorna Murillo quiere cumplir su sueño

Fecha de publicación: 7 de November de 2026

Fecha de modificación: 7 de November de 2026

Su camino comenzó mucho antes de subir al escenario. Lorna Murillo Soto salió de Aguas Zarcas, San Carlos, a las tres de la madrugada para asistir al casting de La Voz del Más Allá, impulsada por su sueño de convertirse en cantante profesional.

Hoy, después de superar distintas etapas de la competencia, está entre las seis personas que disputarán el título de la primera temporada.

Lorna ha construido su participación interpretando a Jenni Rivera, una de las voces femeninas más reconocidas del regional mexicano. La llamada “Diva de la Banda” destacó por canciones que hablaban de desamor, fortaleza y experiencias personales, además de abrirse espacio en un género tradicionalmente dominado por hombres.

En la gran final, Lorna interpretará “Cuando muere una dama”, una canción especialmente significativa dentro del repertorio de Rivera por su temática relacionada con la muerte, la despedida y la manera en que una persona desea ser recordada. La pieza exigirá una interpretación cargada de personalidad y sentimiento.

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