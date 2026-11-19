Fecha de publicación: 18 de November de 2026

Fecha de modificación: 18 de November de 2026

¡De Quepos a Oxford! La joven costarricense obtiene la prestigiosa Beca Rhodes 2027, que le permitirá cursar estudios de posgrado en la Universidad de Oxford, en Inglaterra.

Liana R. Cutter, nacida y criada en el cantón de Quepos, en Puntarenas, posee doble nacionalidad costarricense y estadounidense y forma parte de un exclusivo grupo de 32 estudiantes seleccionados en Estados Unidos.

La científica completó toda su educación escolar y secundaria en el Pacífico Central antes de trasladarse a Norteamérica para iniciar su formación superior.