De historias de vida a canciones: adultos mayores inspiran música creada con IA

Fecha de publicación: 16 de September de 2026

Fecha de modificación: 16 de September de 2026

Una iniciativa convierte las experiencias de los adultos mayores en piezas musicales creadas con ayuda de la inteligencia artificial, transformando sus anécdotas en canciones.

Este proyecto pasa de las historias de vida a las composiciones musicales, brindando un espacio para que las vivencias de esta población sean expresadas artísticamente.

“Aparte de la felicidad, la motivación y la energía que están generando los talleres, estamos preservando historias que probablemente se perderían, ¿verdad? También estamos motivando a los adultos mayores a utilizar nuevas tecnologías”, comentó Bruce Callow, líder de la iniciativa.

La propuesta utiliza herramientas tecnológicas para que los relatos personales de los adultos mayores inspiren creaciones musicales únicas y significativas.