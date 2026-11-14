¡De 182 a 80 kilos! La historia de una transformación

Fecha de publicación: 13 de November de 2026

Fecha de modificación: 13 de November de 2026

La historia de una transformación física y mental tiene como protagonista a Marlon Jiménez Artavia, un emprendedor de Piedades de Santa Ana que llegó a pesar 182 kilos y afrontó varias adicciones, una de ellas a la comida.

El desprecio que recibió lo impulsó a hacer el cambio, y hoy comparte abiertamente que fue más fácil dejar las drogas que la comida. Su proceso lo llevó de 182 a 80 kilos y ahora inspira a otras personas para que inicien un cambio en sus vidas.