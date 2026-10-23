Fecha de publicación: 23 de October de 2026

Fecha de modificación: 23 de October de 2026

David “Medallita” Jiménez volverá a competir tras 17 meses de ausencia, cuando el boxeador cartaginés de 34 años se enfrente a Seigo Yuri el 29 de noviembre en Japón, donde buscará retener su título de campeón mundial absoluto en las 115 libras.

El boxeador asegura que “me encuentro ya más que listo, realicé campamento en Puerto Rico. Me he venido preparando muy bien acá en la altura de Cartago”.

En su historial como profesional, el tico acumula 17 peleas con un saldo de 16 victorias y solamente una derrota, además de representar el primer campeonato mundial absoluto en la historia del boxeo masculino de Costa Rica.