David Bisbal lanzó un nuevo álbum llamado “Eternos”

Fecha de publicación: 7 de October de 2026

Fecha de modificación: 7 de October de 2026

David Bisbal lanzó su nuevo álbum llamado “Eternos”, que contiene 10 canciones reinterpretadas por él, de cantantes como Armando Manzanero, Juan Gabriel, Raphael y Julio Iglesias.

El álbum “Eternos” contiene 10 canciones reinterpretadas por David Bisbal, mientras la gira inicia el 6 de octubre en Chile y continuará por más de 20 ciudades.

La gira “Eternos” iniciará el 6 de octubre en Chile, continuará por más de 20 ciudades de Latinoamérica y Estados Unidos, y cerrará en España, según la información del álbum.