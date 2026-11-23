Fecha de publicación: 23 de November de 2026

Fecha de modificación: 23 de November de 2026

David Bisbal fue el invitado especial de Gigantes con Don Francisco en una edición que repasó algunos de los momentos más importantes de su carrera, sus experiencias personales y su conexión con el público latino.

Durante la entrevista, Don Francisco revivió con el cantante la tradicional patadita de la suerte que le dio hace 20 años, cuando Bisbal visitó Sábado Gigante. El español también participó en distintas dinámicas del programa, en una de las cuales una concursante completó la frase “Llorarán las penas de mi corazón” y se llevó un premio de $3,000.

Uno de los momentos más conmovedores llegó cuando ambos compartieron sus experiencias tras perder a sus padres por enfermedades relacionadas con el Alzheimer y la demencia senil, conversación que terminó con un abrazo entre Don Francisco y el cantante. Gigantes con Don Francisco se transmite los domingos a las 8:30 de la noche por Canal 6.

