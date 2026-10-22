Daño arterial: el peligro que avanza sin avisar 

Fecha de publicación: 22 de October de 2026

Fecha de modificación: 22 de October de 2026

Aunque síntomas como el dolor de pecho o la parálisis repentina aparecen de golpe, el daño se va acumulando sin avisar y la buena noticia es que se puede prevenir, frenar o incluso revertir antes de que se convierta en una emergencia.

El Dr. Daniel Vindas, especialista en medicina de emergencias, explica qué puede estar pasando realmente dentro de las arterias en este momento y cómo daña la grasa acumulada la capa que cubre las arterias.

El especialista detalla que un infarto o un derrame cerebral se construye durante años, aunque el síntoma aparezca en un solo segundo y que las emergencias cardiovasculares y cerebrovasculares son el resultado de un daño silencioso que se acumula.