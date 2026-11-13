Daddy Yankee recibió homenaje en los Latin Grammy

Fecha de publicación: 13 de November de 2026

Fecha de modificación: 13 de November de 2026

Daddy Yankee recibió el reconocimiento como persona del año 2026 en los Latin Grammy, convirtiéndose en el primer exponente de la música urbana en recibir esta distinción.

La edición número 27 de los premios se realizó en el MGM Grand Garden Arena, en Las Vegas, con 60 categorías premiadas y seis presentaciones musicales. Rosalía se llevó premios importantes, entre ellos álbum del año por Lux y canción del año por La Perla.

Milo J ganó grabación del año con Niño, Aria Vega fue mejor nuevo artista y Karol G ganó mejor álbum de música urbana. La gala también rindió homenaje al salsero Willie Colón y al compositor mexicano José Alfredo Jiménez.

