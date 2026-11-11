Fecha de publicación: 11 de November de 2026

Fecha de modificación: 11 de November de 2026

El reggaetonero puertorriqueño Daddy Yankee lidera la presencia latina en el festival Coachella 2027, donde figura en la lista de invitados junto a la cantante Dua Lipa.

La gran fiesta en el desierto de California se realizará durante dos fines de semana de abril del próximo año, del 9 al 11 y del 16 al 18, en la costa oeste de Estados Unidos.

El cartel del evento también contará con la participación de figuras reconocidas como Madonna, Martin Garrix, Bad Gyal, el rapero argentino Milo J y Becky G, entre muchas otras decenas de artistas.