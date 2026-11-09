Daddy Yankee fue el invitado de este domingo en gigantes con Don Francisco

Fecha de publicación: 9 de November de 2026

Fecha de modificación: 9 de November de 2026

El cantante puertorriqueño Daddy Yankee protagonizó un encuentro lleno de recuerdos, música y anécdotas como invitado al programa Gigantes con Don Francisco, donde reveló que aceptó la entrevista por el aprecio y la gratitud que siente hacia el presentador desde sus inicios.

Durante la conversación, ambos repasaron la trayectoria del artista y recordaron momentos especiales compartidos en Sábado Gigante, como un combate de boxeo, una teletón en Chile y un viaje a Kenia para llevar suministros y ayudar a muchas vidas.

El programa incluyó además un espacio personal y emotivo en el que Daddy Yankee dedicó una canción a su mamá, y concluyó con su participación en la entrega de las llaves de un automóvil y una despedida entre abrazos al ritmo de la canción “Sonríele a la Vida”.