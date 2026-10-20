Cuidado de los muebles: claves para evitar daños por humedad

Fecha de publicación: 20 de October de 2026

Fecha de modificación: 20 de October de 2026

En época de lluvia los muebles se humedecen, y para alargar su vida útil es fundamental aplicar cuidados específicos según el material de fabricación.

Leo Dellepiane explica qué hay que tomar en cuenta a la hora de fabricar un mueble y por qué se descuelgan las puertas y qué hay que hacer para evitarlo.

El especialista detalla cómo solucionar cuando se desmontan las puertas corredizas o se traban y cómo debe colocarse la cocina según la posición de la plantilla.