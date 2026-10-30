Cuatro reos de máxima seguridad presentan recurso de amparo para que no los lleven al CACCO

Fecha de publicación: 30 de October de 2026

Fecha de modificación: 30 de October de 2026

Cuatro privados de libertad que cumplen prisión preventiva en máxima seguridad presentaron un recurso de amparo y una solicitud de medida cautelar ante el Tribunal Contencioso Administrativo para evitar su traslado al Centro Nacional de Alta Contención y Crimen Organizado (CACCO).

Los reos alegan que las condiciones de ese centro penitenciario vulneran sus derechos, principalmente por la falta de privacidad dentro de las celdas.

Alegan falta de intimidad en las celdas

Según los argumentos de los privados de libertad, en el CACCO quedan expuestos a la vista de sus compañeros de celda cuando realizan sus necesidades fisiológicas o se bañan.

Además, cuestionan los traslados y el corte de cabello obligatorio, medidas que consideran contrarias a sus derechos.

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Con el recurso y la solicitud de medida cautelar, buscan impedir que las autoridades penitenciarias los trasladen a ese centro.