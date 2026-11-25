Fecha de publicación: 25 de November de 2026

Fecha de modificación: 25 de November de 2026

Cuatro provincias registran un aumento en los homicidios durante este 2026 en comparación con el año anterior, con 71 muertes más según datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Limón pasó de 158 muertes a la fecha el año anterior a 242 este 2026, Cartago de 55 a 69, Guanacaste de 71 a 80 y Puntarenas de 113 a 119.

Una de las causas principales es la disputa de organizaciones criminales por asentarse en estas provincias, en un panorama donde los cantones con presencia de crimen organizado subieron de 17 en el 2020 a 37 en el 2024.