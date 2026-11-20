Fecha de publicación: 20 de November de 2026

Fecha de modificación: 20 de November de 2026

Cuatro personas murieron en accidentes acuáticos durante las últimas 48 horas en zonas distintas del país.

El caso más reciente ocurrió este viernes en Cocles de Limón, donde hallaron sin vida a un hombre cerca de unos arrecifes.

Los otros tres sucesos se registraron en Jaco de Garabito, Santa Cruz de Guanacaste y Pacayas de Cartago.



La Cruz Roja confirmó que en esta semana atendió varios incidentes.

“El día de ayer tuvimos dos incidentes principalmente”, informó Walter Freen, coordinador operativo de la institución.

En Santa Cruz, un hombre adulto fue arrastrado por la corriente; en Jacó, otra persona fue arrastrada por la marea.

En ambos casos los operativos de búsqueda, realizados junto con el servicio de guardacostas, localizaron los cuerpos sin signos vitales.



La tercera emergencia se registró en una laguna en Pacayas de Cartago.

Una persona ingresó a una poza al intentar rescatar a un perro y no pudo salir del agua.

El vocero de la Cruz Roja, David Quirós, explicó que estos incidentes se dan en circunstancias muy distintas entre sí.



Según la Cruz Roja, de cara al periodo de vacaciones es importante averiguar si existen corrientes de resaca o sitios aptos para el nado.

Walter Freen recomendó no consumir bebidas alcohólicas antes de ingresar al agua.

“Somos expertos salvavidas, no podemos intervenir porque podemos terminar siendo víctimas también”, advirtió el funcionario.



Una de las causas más comunes de ahogamiento son las corrientes de resaca.

Los rescatistas recomiendan que, si una persona es arrastrada por el mar hacia adentro, evite nadar contracorriente hacia la orilla.

Lo recomendable es flotar con la corriente o nadar paralelo a la playa y la prevención es la herramienta más importante ante el inicio de la temporada de vacaciones.