Cuatro jóvenes costarricenses representarán al país en un festival de piano

Fecha de publicación: 6 de November de 2026

Fecha de modificación: 6 de November de 2026

Cuatro jóvenes costarricenses representarán al país en la decimotercera edición del Festival Pianissimo, que se realizará en Colombia la próxima semana.

Diego Acosta, Alejandro Carvajal, Adrián López y Sebastián Herrera viajarán al encuentro internacional tras años de preparación con el respaldo de sus familias y la guía de sus profesores.

Nohelia Chaves, directora de la Escuela Superior de Piano, atribuyó el mérito al esfuerzo de las familias, que semana a semana acompañan a los estudiantes en sus horas de estudio y práctica.

El pianista Alejandro Carvajal expresó su emoción por representar al país en Colombia y destacó el trabajo de meses y años para una presentación de pocos minutos.

El Festival Pianissimo reunirá a cerca de 1000 pianistas de 21 países y 50 ciudades colombianas, y los jóvenes costarricenses ya acumulan más de cinco años dedicados al piano, con participaciones previas en festivales de México, España y Nueva York.