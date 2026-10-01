Fecha de publicación: 1 de October de 2026

Fecha de modificación: 1 de October de 2026

Cuatro colombianos y un costarricense serán extraditados a los Estados Unidos tras ser detenidos en el país, convirtiéndose en los primeros extraditados en casos realizados por oficiales del Poder Ejecutivo.

La decisión judicial marca un precedente en la cooperación internacional para el traslado de personas requeridas por la justicia estadounidense.

El viceministro de Seguridad Pública, Nelsón Barquero, explicó que el procedimiento consiste en ingresar a los extraditados a una sala para revisar la documentación judicial.

“Es un formalismo para hacer el procedimiento”, declaró Barquero, quien estimó que el abordaje del avión podría tardar entre una y dos horas.

El funcionario destacó que el trabajo fue realizado por la Policía de Control de Drogas, la DEA y la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal.

Los extraditados son las primeras personas entregadas en casos investigados por oficiales del Poder Ejecutivo.