Fecha de publicación: 5 de October de 2026

Fecha de modificación: 5 de October de 2026

cuarta fecha de La voz del más allá dejó un resultado que no se había presentado hasta ahora en la competencia, según el resumen del programa.

Tres participantes igualaron en el primer lugar y obligaron a definir quién pasaba a semifinales, en la cuarta fecha de La voz del más allá.

La cuarta noche de La voz del más allá dejó resultados que no se habían presentado, luego de que tres participantes igualaran en el primer lugar y definieran su paso a semifinales.