¿Cuánto subirían los salarios mínimos? Esta es la propuesta del sector estatal

Fecha de publicación: 26 de October de 2026

Fecha de modificación: 26 de October de 2026

El sector estatal propuso un aumento del 1,7% a los salarios mínimos y un incremento adicional del 4,18% para las empleadas domésticas.

La fijación se realizará el miércoles 28 de octubre, de acuerdo con la información divulgada sobre la negociación salarial.

Mercedes Flores, ministra MTSS, comenta que “me parece que esta fórmula reconoce objetivamente no solo el costo de vida, sino el aporte de los trabajadores a la productividad del país. Así que la fórmula es la correcta”.