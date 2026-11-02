¿Cuánto debe pagar de marchamo? Así puede consultar el monto

Fecha de publicación: 2 de November de 2026

Fecha de modificación: 2 de November de 2026

Atención conductores, a partir de este 2 de noviembre sale al cobro el marchamo 2027. El Instituto Nacional de Seguros (INS) habilitó un sitio para que la población tenga conocimiento de cuánto deben pagar.

Cambios en el marchamo

Este año tendrá varios cambios para los dueños de los vehículos.

Principal cambio en el marchamo

Los vehículos con parabrisas recibirán una etiqueta electrónica con una vida útil de hasta diez años, por lo que sus propietarios ya no tendrán que cambiarla anualmente. Aún así, el derecho de circulación deberá pagarse todos los años.

Seguro Obligatorio Automotor

Otro cambio que se confirmó corresponde al Seguro Obligatorio Automotor (SOA), que aumentará un 4% en promedio. Para los vehículos particulares, el incremento será de un 5,4%, para las motocicletas, de un 4,5% y para los autobuses, de un 12,4%.

¿Habrá sticker digital para motocicletas?

Las motocicletas mantendrán inicialmente la calcomanía tradicional, mientras se realizan pruebas para implementar la tecnología digital en estos vehículos.

Comprobante de derecho de circulación

El comprobante del derecho de circulación se entregará en formato digital y llegará al correo electrónico que indique el propietario al momento de pagar. Las personas también podrán descargarlo mediante las plataformas habilitadas por el INS.

¿Dónde consultar cuánto se debe pagar?

Puede visitar el sitio aquí. Solo necesita ingresar el número de placa y especificar el tipo de vehículo.