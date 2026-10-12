¿Desde cuándo se podrá consultar y pagar el marchamo 2027?

Fecha de publicación: 12 de October de 2026

Fecha de modificación: 12 de October de 2026

El Instituto Nacional de Seguros (INS) confirmó que el cobro del marchamo 2027 comenzará el próximo 2 de noviembre.

A partir de esa fecha, los conductores podrán realizar el trámite para pagar el derecho de circulación del próximo año.

La confirmación llega después de que la Superintendencia General de Seguros (Sugese) autorizara las tarifas del Seguro Obligatorio Automotor (SOA), uno de los componentes del marchamo.

Marchamo 2027 tendrá una nueva modalidad digital

Gabriela Chacón Fernández, presidenta ejecutiva del INS.

Este año, el INS impulsará el marchamo digital para los vehículos con parabrisas.

La nueva etiqueta electrónica tendrá una vida útil de hasta 10 años, por lo que los propietarios deberán pagar el marchamo cada año, pero no necesitarán cambiar el dispositivo anualmente.

Además, el derecho de circulación también tendrá una versión digital. Por ahora, las motocicletas continuarán utilizando el marchamo regular.

SOA aumenta un 4,03% en promedio

Las primas del Seguro Obligatorio Automotor tendrán un aumento promedio ponderado del 4,03% para 2027, principalmente por el incremento en la siniestralidad vial.

Los autobuses tendrán un aumento del 12,4%, los vehículos particulares del 5,4% y las motos y bicimotos del 4,5%.

En contraste, las tarifas para carga liviana, carga pesada, taxis y equipo especial disminuirán.

La cobertura del SOA se mantendrá en ₡6 millones por persona lesionada.

El costo del dispositivo digital correrá por cuenta de las aseguradoras y se cobrará por separado dentro de los componentes del marchamo.

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