¿Cuándo deja de ser una tos común y se convierte en una alerta? Doctor da las señales 

Fecha de publicación: 22 de October de 2026

Fecha de modificación: 22 de October de 2026

Una tos, fiebre o dificultad para respirar pueden parecer síntomas habituales, pero en una persona adulta mayor o con una enfermedad crónica una infección respiratoria puede complicarse rápidamente.

El Dr. Max Hidalgo explica qué ocurre en el organismo de una persona adulta mayor o con una enfermedad crónica que puede hacer que una infección respiratoria tenga consecuencias más graves que en una persona sana.

El especialista detalla cómo puede avanzar una infección respiratoria desde los primeros síntomas hasta afectar los pulmones o agravar enfermedades como el asma, la EPOC, la diabetes o los problemas cardíacos.