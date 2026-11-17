Fecha de publicación: 17 de November de 2026

Fecha de modificación: 17 de November de 2026

Noticias Repretel obtuvo información sobre el estado de salud de la niña de 1 año y 3 meses cuya madre habría intentado asfixiar.

Según datos de la Fiscalía, a solicitud de las autoridades correspondientes, la madre de la bebé tendrá que permanecer un mes en el Hospital Psiquiátrico de Pavas.

¿Cuál es el estado de salud de la bebé?

La niña se recupera satisfactoriamente en el Hospital San Rafael de Alajuela.

¿A qué se expone la sospechosa de intentar asfixiar a su hija?

“Si se determina que efectivamente tiene un problema psiquiátrico, la pena sería eventualmente internarla en un centro psiquiátrico, porque esto es una causa de justificación ante el tipo penal que se estaría determinando”, dijo Joshua Guardia, abogado.

“En este caso, el artículo 103 o 114 del Código Penal determina este tipo de homicidios. Sería un homicidio calificado contra una persona recién nacida o menor de edad. Si se determina que efectivamente tiene condiciones para poder enfrentar la ley, es decir, que no tiene limitaciones cognitivas o volitivas, la pena de prisión podría rondar más de 20 años”, añadió Guardia.

Parte indispensable serán los testimonios de los vecinos que intentaron ayudar durante el fin de semana, cuando se dio la alerta por la menor que perdía la respiración.

La abuela de la niña fue quien dio la alerta para el rescate oportuno de la menor de edad.

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