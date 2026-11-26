Fecha de publicación: 26 de November de 2026

Fecha de modificación: 26 de November de 2026

La Benemérita Cruz Roja Costarricense informó sobre el robo de un botiquín propiedad de la institución. Este fue sustraído de la caseta de guardavidas en Playa Caldera.

¿Qué se sabe del botiquín robado?

Según indicó la institución, se trata de una mochila que tiene el nombre de la marca MERET en uno de sus parches.

La Cruz Roja solicita la colaboración de la ciudadanía para recuperar el equipo. Si alguna persona tiene información sobre su paradero, puede comunicarse al número 8702-1715.

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