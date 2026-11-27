Fecha de publicación: 27 de November de 2026

Fecha de modificación: 27 de November de 2026

La Cruz Roja Costarricense será la institución homenajeada como Mariscal de la edición 2026 del Festival de la Luz 2026, en reconocimiento a sus 141 años de servicio humanitario y su labor en la atención de emergencias en el país.

La Municipalidad de San José anunció este viernes la designación, que formará parte de la celebración de los 30 años del pasacalles, programado para el próximo sábado 12 de diciembre, a partir de las 6 p. m.

Cambios en el festival

Para esta edición, el desfile ofrecerá una experiencia diferente, con globos luminosos, música, bandas, presentaciones artísticas y espectáculos de piso que transformarán las calles de San José en un escenario de celebración navideña.

El alcalde capitalino, Luis Diego Miranda Méndez, destacó que el homenaje representa un reconocimiento a la solidaridad, la entrega y el compromiso de quienes integran la Cruz Roja Costarricense.

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La institución fue fundada el 4 de abril de 1885 y cuenta actualmente con 133 comités auxiliares y más de 5.000 voluntarios, quienes ofrecen servicio gratuito durante las 24 horas del día, los 365 días del año.