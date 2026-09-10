Emergencia en escuela: ocho personas son trasladadas de urgencia

Fecha de publicación: 10 de September de 2026

Fecha de modificación: 10 de September de 2026

La Cruz Roja Costarricense atendió este jueves 10 de septiembre a ocho personas tras un reporte por la presencia de un olor no determinado dentro de la escuela de Pedernal, en Candelarita de Puriscal, San José.

Emergencia movilizó tres ambulancias

Durante esta tarde, los cuerpos de emergencia recibieron la alerta sobre la situación que afectaba a varias personas dentro del centro educativo.

Al llegar al lugar, los cruzrojistas valoraron a dos adultos y seis menores de edad.

El personal de emergencia estabilizó a las ocho personas y las trasladó en condición urgente al CAIS de Puriscal, donde recibirían atención médica.

Para atender la emergencia, la Cruz Roja Costarricense movilizó tres ambulancias básicas hasta el centro educativo.

Investigan origen del olor

Hasta el momento, las autoridades no han determinado el origen del olor reportado en la escuela de Pedernal. La atención se concentró en valorar y estabilizar a las personas afectadas.

El paramédico Alejandro Molina, de la Cruz Roja Costarricense, brindó detalles sobre la atención realizada por los equipos de emergencia.

Las autoridades mantienen la atención sobre el incidente mientras se determina qué provocó la presencia del olor dentro del centro educativo.

Si quiere estar atento a otras informaciones, puede seguir las ediciones de Noticias Repretel en Canal 6, Repretel.com, Facebook Live y YouTube de Grupo Repretel Noticias.