Fecha de publicación: 26 de November de 2026

Fecha de modificación: 26 de November de 2026

La Cruz Roja Costarricense registra 3.105 falsas emergencias en lo que va de 2026, las cuales generan gastos millonarios y ponen en riesgo la atención de personas que realmente necesitan ayuda.

Estos reportes han representado un costo de 145 millones de colones y obligan a movilizar personal, ambulancias, combustible y equipos para atender situaciones que nunca existieron.

Jorge Rovira, jefe de Atención Extrahospitalaria, explicó que estos desplazamientos generan gastos por concepto de mano de obra, depreciación de equipos y combustible.

Sin embargo, advirtió que la principal afectación recae en quienes necesitan una respuesta rápida ante una emergencia real.

El funcionario hizo un llamado a la población para utilizar responsablemente el sistema 911 y evitar llamadas falsas que pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

Por su parte, Brian Guerrero, de la Cruz Roja Costarricense, explicó que la atención comienza en la Central de Control y Monitoreo, donde se reciben las llamadas y se coordina el envío de ambulancias y unidades de rescate.

Guerrero advirtió que, cuando ingresan numerosos reportes que no corresponden a emergencias reales, aumenta el tiempo de respuesta para atender los incidentes que sí requieren asistencia.

La institución recordó que cada minuto cuenta y pidió a la ciudadanía tomar conciencia sobre las consecuencias de utilizar el servicio de emergencias como una broma.