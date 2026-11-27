Fecha de publicación: 27 de November de 2026

Fecha de modificación: 27 de November de 2026

El chicharrón es uno de los protagonistas de las reuniones y celebraciones de fin de año, especialmente cuando consigue una textura crujiente por fuera y jugosa por dentro.

Alejandro Barrantes Láscarez presenta distintas opciones para disfrutar este sabor y salir de las preparaciones tradicionales.

Barrantes explica qué se necesita para conseguir un chicharrón que suene al morderlo sin quedar duro ni seco por dentro.

También presenta otros cortes y propone ideas para incluirlos en reuniones con amigos o servirlos como plato fuerte durante la cena navideña.