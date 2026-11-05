Cristiano Ronaldo anuncia su retiro de la selección: vea el emotivo video

Fecha de publicación: 5 de November de 2026

Fecha de modificación: 5 de November de 2026

Llegó un día que muchos deseaban no ver jamás. Cristiano Ronaldo puso punto final a su trayectoria con la selección de Portugal tras más de dos décadas de historia.

El delantero compartió un emotivo video en el que recordó sus inicios con el equipo nacional y dedicó palabras de agradecimiento por todo lo vivido con la camiseta de su país.

El atacante cierra una etapa histórica con 234 partidos, 146 goles y 45 asistencias. Además, deja un legado de tres títulos internacionales que marcaron un antes y un después en el fútbol portugués.

Una carrera que cambió la historia de Portugal

La primera gran conquista llegó en la Eurocopa de 2016, cuando Portugal derrotó a Francia en la final y levantó por primera vez el trofeo continental. Aunque Ronaldo abandonó aquel encuentro por lesión, su liderazgo y goles fueron clave durante el camino hacia el campeonato.

En 2019, el equipo portugués conquistó la primera edición de la UEFA Nations League. Ronaldo tuvo un papel determinante en las semifinales ante Suiza, partido en el que anotó tres goles para asegurar el boleto a la final.

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La tercera celebración llegó en 2025, cuando Portugal ganó nuevamente la Nations League. De esta manera, el delantero formó parte de tres conquistas que elevaron a su selección a otro nivel en el fútbol internacional.

Récords que quedan para la historia

Ronaldo se despide como el máximo goleador en la historia del fútbol masculino a nivel de selecciones, con 146 anotaciones. También deja el récord de 234 apariciones con Portugal.

Cristiano es el jugador más longevo en jugar con Portugal, también el de más edad en anotar, el único jugador en marcar goles en seis copas del mundo a nivel mayor.