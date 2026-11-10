Crisis hipertensiva: las señales que pueden marcar la diferencia

Fecha de publicación: 10 de November de 2026

Fecha de modificación: 10 de November de 2026

Las señales que pueden marcar la diferencia en una crisis hipertensiva fueron explicadas por el médico emergenciólogo Mauricio Buitrago Poveda, quien aclaró que una presión arterial de 180/120 milímetros de mercurio o más se considera una elevación severa.

El especialista precisó que la diferencia entre urgencia y emergencia no está solo en el número, sino en la presencia de daño a órganos vitales como cerebro, corazón, riñones u ojos.

Buitrago Poveda recomendó guardar la calma y reposar en un lugar tranquilo de cinco a diez minutos, volver a medir la presión y no duplicar la medicación por cuenta propia.