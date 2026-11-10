Crisis hipertensiva: las señales que pueden marcar la diferencia

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Las señales que pueden marcar la diferencia en una crisis hipertensiva fueron explicadas por el médico emergenciólogo Mauricio Buitrago Poveda, quien aclaró que una presión arterial de 180/120 milímetros de mercurio o más se considera una elevación severa.
El especialista precisó que la diferencia entre urgencia y emergencia no está solo en el número, sino en la presencia de daño a órganos vitales como cerebro, corazón, riñones u ojos.
Buitrago Poveda recomendó guardar la calma y reposar en un lugar tranquilo de cinco a diez minutos, volver a medir la presión y no duplicar la medicación por cuenta propia.