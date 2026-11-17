Fecha de publicación: 17 de November de 2026

Fecha de modificación: 17 de November de 2026

El asesinato del periodista Camilo Rodríguez presenta elementos que apuntan a una posible planificación y entrenamiento por parte de los responsables, según el análisis del criminólogo Rodrigo Campos.

La muerte de Camilo Rodríguez

El especialista examinó en detalle el video del ataque y señaló que la forma en que los sospechosos se acercaron a la víctima, la elección de un vehículo poco llamativo y la precisión con la que actuaron son elementos que podrían evidenciar una labor de inteligencia previa.

Campos también destacó la cadencia de los disparos, la firmeza con la que sujetaron el arma y los impactos dirigidos al centro de masa. Estos aspectos, según explicó, reflejan conocimiento en el manejo de armas y entrenamiento.

Otro elemento que llamó su atención fue la rapidez con la que los atacantes verificaron el resultado de la agresión y se retiraron del lugar sin mostrar titubeos.

El criminólogo también analizó la reacción de quienes transitaban por la zona durante el ataque. En el video se observa cómo algunas personas permanecieron inmóviles, mientras otras intentaron alejarse. Campos explicó que estas son dos de las respuestas instintivas del ser humano ante una situación de peligro.

Este ataque armado ocurrió la tarde del 16 de noviembre en Santo Domingo de Heredia, sobre la ruta 32.