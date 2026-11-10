Crímenes de hace décadas encuentran respuesta gracias a moderno sistema de ADN

Fecha de publicación: 10 de November de 2026

Fecha de modificación: 10 de November de 2026

Los avances tecnológicos permiten resolver crímenes que parecían condenados al olvido.

Los 19 asesinatos que se atribuyen al psicópata quedaron impunes. La falta de tecnología para analizar el ADN en los años 80 fue uno de los principales problemas.

Hoy, una muestra de cabello, el rastro de la piel o un fluido corporal puede convertirse en una evidencia determinante.

Actualmente, el país cuenta con un robusto banco de ADN que permitió resolver casos que, de otra forma, se habrían archivado.

Al comparar muestras de un hombre conocido como alias “Zapatero”, se logró vincularlo con el asesinato de cuatro mujeres en Limón.

Esto aclaró dudas incluso 15 años después del primer homicidio. El hombre, que sería un asesino serial, está ahora por fin a las puertas de ser condenado.

¿Cómo funciona este sistema?

Así como lo hemos visto en películas, el OIJ también usa un sistema informático creado por el FBI, llamado CODIS, que permite comparar muestras de cabellos, piel, huesos o fluidos corporales.

Al igual que una huella dactilar, estos ofrecen datos únicos que pueden delatar a una persona. Otros casos, como el del conocido como “Mata Indigentes”, también lograron resolverse gracias a estos rastros genéticos.

Se pueden comparar con material genético de las víctimas, pero también incluso con el de sus familiares.

A nivel internacional, en Estados Unidos, el asesino serial Ted Bundy fue vinculado con más de 30 asesinatos.

Incluso después de muerto se han hecho comparaciones de su ADN, lo que dio como resultado el hallazgo de su responsabilidad en nuevos casos.