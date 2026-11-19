Fecha de publicación: 19 de November de 2026

Fecha de modificación: 19 de November de 2026

El crimen organizado se consolidó como la tercera economía del país, según el nuevo informe del Estado de la Nación dado a conocer este jueves, que revela que el narcotráfico y las bandas criminales se expandieron por todo el territorio nacional.

En cuestión de cinco años, la cantidad de bandas desarticuladas por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) prácticamente se duplicó, al pasar de 20 organizaciones en 17 cantones en 2020 a 48 organizaciones en 37 cantones hoy, con los mayores incrementos en Guanacaste, Puntarenas y Limón.

Las denuncias por venta de drogas crecieron de 1.200 a 1.400 en un año, mientras que las estafas electrónicas se incrementaron seis veces entre la pandemia y 2025 y los robos a camiones de mercancías aumentaron un 29 % en 10 años.