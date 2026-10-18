Crecida de río deja a mujer y niño de 10 años atrapados

Fecha de publicación: 18 de October de 2026

Fecha de modificación: 18 de October de 2026

Una mujer adulta y un niño de 10 años quedaron atrapados en un pequeño islote debido a la crecida repentina de un río en el sector de Tres Amigos, en Santa Isabel de Río Cuarto, Alajuela. La fuerza de la corriente mantiene en riesgo a ambas personas.

La Benemérita Cruz Roja Costarricense movilizó tres unidades de soporte básico y un vehículo de primera intervención en rescate para atender la emergencia.

Al llegar al sitio, los cruzrojistas también encontraron a otras personas aisladas por la crecida. En total, reportaron trece personas en esa condición, entre ellas dos adultos y otro niño que permanecen atrapados en la copa de un árbol.

Los equipos de emergencia preparan una balsa para ingresar a la zona y rescatar a las personas afectadas.

El hecho se reportó a eso de las 4:23pm de este domingo 18 de octubre.

Por: Camila Rosales Méndez

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