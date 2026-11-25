Fecha de publicación: 25 de November de 2026

Fecha de modificación: 25 de November de 2026

La creatividad y el trabajo artesanal se convierten en una alternativa para quienes buscan regalos diferentes durante esta Navidad.

En Costa Rica, la técnica del quilting permite transformar retazos de tela, colores y texturas en piezas únicas, mediante la combinación de aplicaciones, pintura, bordado y costura.

Una de las propuestas que llama la atención es la personalización de zapatos. A través de esta técnica, los emprendedores forran el calzado con telas y aplican un producto impermeabilizante para que pueda utilizarse en exteriores.

También utilizan tintas para teñir los cordones y pinturas acrílicas para modificar otras partes del zapato.

Las posibilidades van más allá del calzado. También elaboran chaquetas con diferentes tipos de telas, aplicaciones y diseños pintados a mano.