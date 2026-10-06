Coyote criado como un perro encontró un nuevo hogar en el Zoav

Fecha de publicación: 6 de October de 2026

Fecha de modificación: 6 de October de 2026

Una familia en Costa Rica recibió un coyote como regalo y lo crio en su casa pensando que era un perro. El animal silvestre permanece hoy bajo el cuidado del Centro de Rescate del Soave y no podrá ser liberado.

Al estar acostumbrado a vivir bajo el cuidado humano, el ejemplar probablemente no sobreviviría en la vida silvestre. Los colaboradores del centro de rescate indican que el coyote mueve la colita cuando ve gente, un comportamiento propio de un perro doméstico.

Esa conducta se explica porque fue criado como mascota, lo que lo diferencia de un coyote que crece en libertad. Los coyotes son animales silvestres de la misma familia de los perros y viven en distintos ambientes.

La veterinaria Isabel Hagnauer advirtió que mascotizar animales silvestres no impide que estos expresen sus comportamientos naturales. Señaló que la domesticación es un proceso de miles de años y que un coyote criado desde pequeño no puede tenerse como mascota.