Costarricense se especializó en juegos de mesa y hoy diseña sus propias creaciones

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Jimmy Torres se graduó de un diplomado en juegos de mesa que cursó en México y Chile, conocimiento que ahora aplica para fabricar nuevos juegos.
Su casa es un museo con más de 300 juegos de mesa, cada uno una forma de compartir y aprender para crear sus propias creaciones.
Su juego propio se llama Tintas y Mentiras, y sueña con hacer una comunidad de jugadores donde puedan diseñar sus juegos y hasta exportarlos.
Jimmy Torres se graduó de un diplomado en juegos de mesa que cursó en México y Chile, conocimiento que ahora aplica para fabricar nuevos juegos.
Su casa es un museo con más de 300 juegos de mesa, cada uno una forma de compartir y aprender para crear sus propias creaciones.
Su juego propio se llama Tintas y Mentiras, y sueña con hacer una comunidad de jugadores donde puedan diseñar sus juegos y hasta exportarlos.