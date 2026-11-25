Fecha de publicación: 25 de November de 2026

Fecha de modificación: 25 de November de 2026

La costarricense Melania Guerra, conocida como la Tica Polar, exploró los polos, trabajó en la NASA y llegó hasta la ONU, y hoy es una de las voces más referentes a nivel mundial en temas ambientales.

Guerra, ingeniera mecánica, estuvo en el Polo Sur y en el Polo Norte, y su curiosidad por la ciencia la llevó a construir una destacada carrera en aguas internacionales centrada en el estudio de los mamíferos marinos y el océano, labor que incluso le permitió compartir con pingüinos.

La propia Guerra relató que se sigue identificando como una niña que soñaba con explorar, hacer descubrimientos y tener aventuras, y que al crecer en Costa Rica, ejemplos como Franklin Chang con sus viajes espaciales y Jacques Cousteau viniendo a la Isla del Coco la inspiraron a apasionarse por los ambientes extremos como el fondo del mar, las zonas polares o el espacio exterior, por lo que quiso estudiar algo que le permitiera visitar esos lugares y protegerlos de una mejor manera.

Según contó, siempre tuvo reconocimiento de que estaba haciendo algo difícil y fuera de su zona de confort, pero completamente alineado con sus valores, y describió la experiencia como estar en un mundo alienígena, casi como estar en Marte, lo que le da a uno un sentido de perspectiva.

Una de las experiencias que más quedaron marcadas en su vida fue ver por primera vez las auroras boreales, algo que, según dijo, nunca se le va a olvidar, pues viniendo de las zonas tropicales se siente como del espacio exterior, y estar en un barco en medio del océano a la par de Groenlandia, donde estaba completamente oscuro y nada más había cortinas de luz que bailan encima de la cabeza con diferentes colores y un sentido de profundidad y tridimensionalidad, hace sentirse a uno tan pequeñito a la par de la inmensidad de la naturaleza.