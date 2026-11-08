Costarricense Aldo Vincenti se corona campeón de TC2000 en México

Fecha de publicación: 8 de November de 2026

Fecha de modificación: 8 de November de 2026

El piloto costarricense Aldo Vincenti conquistó el campeonato de la categoría TC2000 en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en Ciudad de México, y se convirtió en el primer representante de Costa Rica en alcanzar ese título.

Vincenti logró la consagración tras una temporada destacada y una definición junto al equipo Alessandros Racing, con el que celebró este resultado en uno de los escenarios más reconocidos del automovilismo mexicano.

Alessandros Racing suma otro campeonato

La victoria también representa un nuevo logro para la escudería, que consiguió su tercer campeonato consecutivo de pilotos en la categoría TC2000 y alcanzó su quinto título en esta competencia.

El resultado marca un hito para el automovilismo nacional, con Vincenti como el primer costarricense que conquista el campeonato de esta categoría en México.