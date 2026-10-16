Costa Rica suma dos meses consecutivos con caída en el ingreso de turistas

Fecha de publicación: 16 de October de 2026

Fecha de modificación: 16 de October de 2026

Costa Rica suma dos meses consecutivos con menos turistas ingresando al país, con una caída especialmente fuerte en el mercado estadounidense.

En agosto las llegadas procedentes de Estados Unidos se desplomaron un 13.7 por ciento y en septiembre cayeron otro 3.3 por ciento.

La temporada lluviosa suele atraer menos visitantes, pero este año la caída es mayor. En junio las llegadas bajaron un 0.8 por ciento a nivel nacional y en julio hubo una leve recuperación.

Agosto cerró con una caída del 5 por ciento y septiembre con otra del 2.4 por ciento.

En el Aeropuerto Juan Santamaría la caída se sintió más fuerte. “Durante estos meses de temporada baja continuaremos fortaleciendo las acciones promocionales en nuestros principales mercados”, declaró Marcos Borges, director ejecutivo del ICT.

Menos viajeros significa menos divisas y oportunidades de empleo para el país. “Costa Rica mantiene un producto turístico muy atractivo, pero enfrenta desafíos de competitividad en costos, seguridad e infraestructura”, declaró Víctor Umaña, investigador del CEN. El especialista señaló que la apreciación del colón se suma como un factor particularmente relevante.