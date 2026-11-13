Costa Rica será la sede de un importante evento de longevidad

Fecha de publicación: 13 de November de 2026

Fecha de modificación: 13 de November de 2026

La península de Nicoya será sede de un evento regional de longevidad el 27 y 28 de noviembre, con la participación de especialistas.

Las jornadas analizarán los factores que contribuyen a una vida más larga y con mejor calidad, como la alimentación, la actividad física y la salud mental.

Laura Rivera Álvarez, vicealcaldesa de Nicoya, señaló que ser zona azul implica saber tener un estilo de vida saludable que lleve a más edad con movilidad.

La funcionaria indicó que los asistentes podrán aprender de los expertos y retroalimentar la esencia que sostiene a la comunidad.

Laura Chavarría, directora de Vive+Nicoya, explicó que el evento se realiza en Nicoya para honrar la península como zona azul.

Chavarría relató que la decisión de no hacerlo en San José responde a ese reconocimiento.