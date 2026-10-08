Costa Rica rompió récord en ingreso de dólares por turismo

Fecha de publicación: 8 de October de 2026

Fecha de modificación: 8 de October de 2026

Costa Rica recibió 1.300 millones de dólares en divisas por turismo entre abril y junio, un récord histórico ligeramente superior a los 1.290 millones del mismo periodo del año pasado. Sin embargo, al convertirlo a colones, el monto bajó de 650 mil millones a 601 mil millones, según el Centro de Investigación y Estudios Turísticos.

El investigador Víctor Umaña explicó que la apreciación cambiaria comprime el valor en moneda local de cada dólar que genera el sector. Señaló que una parte importante de los costos de las empresas son salarios, cargas sociales, servicios y proveedores pagaderos en colones.

Indicó que el ingreso promedio por turista alcanzó 1.889 dólares, un 49 por ciento más que antes de la pandemia. En agosto, el país recibió más de dos millones de turistas por vía aérea, un seis por ciento más que en 2025.