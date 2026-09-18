Costa Rica registra la cifra más baja de nacimientos en 10 años con una caída del 33%

Fecha de publicación: 18 de September de 2026

Fecha de modificación: 18 de September de 2026

Costa Rica registró la cifra más baja de nacimientos en los últimos 10 años, con una disminución de más del 30% en la natalidad. En el 2016 se inscribieron 72.347 nacimientos, mientras que en el 2025 fueron 48.414, lo que significa 23.933 nacimientos menos.

La socióloga y demógrafa Laura Solís explicó que actualmente es muy común escuchar que la región de América Latina atraviesa un fenómeno de baja fecundidad, y eso tiene que ver con las decisiones que las personas toman, pero también con las condiciones de vida y el contexto en el que se desarrollan.

Solís señaló que cada vez es más común que las personas quieran un número menor de hijos o que incluso consideren no tenerlos, y que esta transformación se ha ido dando en el tiempo, ya que al mirar atrás se observan familias mucho más numerosas.

La experta indicó que uno de los cambios que se está evidenciando es una baja en la tasa de fecundidad en edades de adolescencia, lo que es importante y bueno para el país porque da mayores oportunidades de desarrollo a esas madres adolescentes.

Jóvenes universitarios consultados coincidieron en que el costo de vida y la búsqueda de estabilidad económica y laboral influyen en su decisión de postergar la maternidad y paternidad, e incluso muchas personas prefieren tener mascotas antes que hijos, considerando que se ajusta mejor a su estilo de vida y a sus planes personales, no porque la responsabilidad sea menor, sino porque el costo de cuido es más bajo.