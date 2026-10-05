Costa Rica recibió invitaciones para disputar amistosos en Fecha FIFA de noviembre

Fecha de publicación: 5 de October de 2026

Fecha de modificación: 5 de October de 2026

Rica recibió invitaciones para disputar amistosos en la Fecha FIFA de noviembre, por lo que la Federación Costarricense de Fútbol deberá definir los partidos que jugará la selección nacional.

La institución mantiene conversaciones y propuestas para los amistosos de noviembre, aunque esperará al nuevo cuerpo técnico antes de tomar una decisión administrativa en las próximas semanas.

En Sudamérica, Argentina, Ecuador, Uruguay, Bolivia, Venezuela y Perú aún deben confirmar sus partidos, mientras los equipos eliminados de la Liga de Naciones en CONCACAF podrían definir amistosos.