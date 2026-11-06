Costa Rica recibió el primer vuelo desde Polonia

Fecha de publicación: 6 de November de 2026

Fecha de modificación: 6 de November de 2026

El país recibió el primer vuelo desde Polonia, una ruta nueva que marca un hito en la conectividad internacional al abrir un enlace sin escalas entre ambas naciones, con disponibilidad hasta el 17 de diciembre y una frecuencia semanal los días jueves.

El presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), Marcos V. Borges, calificó el vuelo como histórico e inaugural, y señaló que la conectividad aérea con Europa continúa mejorando: “Nos cuentan que viene totalmente lleno. Y obviamente confiamos que cada uno de esos turistas se va a convertir en una oportunidad para el desarrollo turístico y los encadenamientos que benefician a tantos costarricenses”.

El recibimiento de los pasajeros y de la tripulación del avión estuvo acompañado de música alegre y folclórica, y según datos del ICT, al mes de setiembre de este año más de 335 mil turistas europeos visitaron el país por vía aérea.