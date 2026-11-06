Costa Rica recibió el premio principal como el destino turístico más deseado del mundo

Fecha de publicación: 6 de November de 2026

Fecha de modificación: 6 de November de 2026

El país recibió el premio principal como el destino turístico más deseado del mundo, galardón otorgado por una prestigiosa revista británica especializada en viajes, cuyos lectores escogen a los ganadores en cada categoría del concurso.

El Instituto Costarricense de Turismo (ICT) celebró este nuevo reconocimiento y destacó el importante respaldo que tiene el país a nivel internacional, además de la labor que realiza el sector privado y público que trabaja en el turismo.