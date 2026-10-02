Costa Rica lidera el uso de inteligencia artificial en América Latina

Fecha de publicación: 2 de October de 2026

Fecha de modificación: 2 de October de 2026

Costa Rica alcanzó la tasa más alta de uso de inteligencia artificial en América Latina, con un 29.7% de personas de entre 15 y 64 años en el segundo trimestre de 2026. La cifra, reportada por Microsoft, supera el promedio mundial de 18.8% y ubica al país en el puesto 32 a escala global.

La distancia con el resto de la región es notoria: Colombia registra un 25.9%, seguida por República Dominicana con 25.8%, Uruguay con 25.7% y Panamá con 24.2%.

El economista y experto en inteligencia artificial Luis Vargas atribuyó el liderazgo a la alta penetración tecnológica que el país ya mostraba desde hace varios años.

Vargas señaló que Costa Rica ha destacado por el uso de telefonía móvil y computadoras, lo que facilitó la transición hacia esta herramienta. El país también supera a Portugal, Croacia e Italia en el listado mundial.