Producto básico que consumen miles de ticos podría dejar de llegar al país

Costa Rica depende cada vez más de las importaciones de frijoles, uno de los productos básicos en la alimentación de miles de familias.

Aunque esta situación ha provocado una baja en el precio del producto en los últimos meses, especialistas advierten que también genera riesgos para el país.

Según datos citados por la Universidad Nacional y productores agrícolas, actualmente más del 80% de los frijoles que se consumen en Costa Rica son importados, principalmente desde Nicaragua, Estados Unidos, Brasil y Argentina.

Precio del frijol baja, pero la dependencia preocupa

La llegada de frijoles importados ha permitido que el precio en el mercado nacional disminuya, algo que beneficia al consumidor en medio del alto costo de la vida.

Sin embargo, analistas advierten que esta condición podría cambiar en cualquier momento, especialmente si se presentan cierres de fronteras, conflictos internacionales o crisis logísticas que afecten el transporte de mercancías.

De ocurrir una situación de este tipo, el abastecimiento podría complicarse y el precio del frijol podría dispararse nuevamente en Costa Rica.

Consumo de frijoles en Costa Rica cayó más de la mitad

Los datos también muestran un cambio importante en los hábitos de consumo de los costarricenses.

En la década de 1980, el consumo per cápita rondaba los 32 kilos por persona al año. Actualmente, esa cifra se ubica entre 9 y 10 kilos por persona, lo que representa una caída de más del 50%.

Especialistas recuerdan que el frijol sigue siendo un alimento clave en la nutrición de la población por su aporte proteico y nutricional.

Producción nacional de frijoles se reduce y se pierden empleos

Otro dato que preocupa a expertos es la caída en la producción local.

Entre 2018 y 2025, el área sembrada de frijol cayó un 50%, una situación que afecta directamente a productores nacionales y genera pérdida de empleos en zonas rurales.

Los analistas señalan que esta alta dependencia de las importaciones deja al país vulnerable ante factores externos y reduce la capacidad de respuesta en caso de emergencias como ocurrió durante la pandemia.

Consumidores buscan precio y no origen del producto

Uno de los factores que explican esta situación es que muchos consumidores no se fijan si el frijol es nacional o importado.

Al momento de comprar, la mayoría busca el producto con el mejor precio, especialmente en medio de la presión económica que enfrentan muchas familias.

Expertos insisten en que el apoyo a la producción nacional podría reducir la dependencia externa y fortalecer la seguridad alimentaria del país.

Piden acciones para fortalecer la producción nacional

Ante este panorama, especialistas y productores consideran urgente impulsar medidas que ayuden a recuperar la producción nacional de frijol.

Aunque actualmente el precio está más bajo, advierten que las condiciones internacionales no siempre son estables y que Costa Rica no debería depender en exceso de otros países para abastecer un producto tan importante en la canasta básica.