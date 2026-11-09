Fecha de publicación: 9 de November de 2026

Fecha de modificación: 9 de November de 2026

Costa Rica fue elegido como el país más deseado del mundo por los lectores de la revista británica Wanderlust, un reconocimiento de oro que fue entregado en Londres y que representa una oportunidad para dar a conocer las experiencias que ofrece el país a los viajeros internacionales.

El presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), Marcos Borges, destacó que la revista es la de mayor circulación en el Reino Unido y la más importante en temas de turismo, por lo que el premio otorga una gran exposición al país.

Este reconocimiento se refleja en la llegada de turistas, ya que entre enero y septiembre de 2026 ingresaron por vía aérea más de 335 mil visitantes desde Europa, lo que representa un crecimiento del 8,4 % frente al mismo periodo de 2025, y de ese total más de 49 mil personas llegaron desde Reino Unido.

A esta promoción se suma una mayor conexión aérea, con la ruta directa entre Londres y San José que operará durante todo el año, mientras el ICT señala que el reto es convertir el interés por el país en más visitas y oportunidades para las comunidades que viven del turismo.