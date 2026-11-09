Fecha de publicación:
Fecha de modificación:
Costa Rica fue elegido como el país más deseado del mundo por los lectores de la revista británica Wanderlust, un reconocimiento de oro que fue entregado en Londres y que representa una oportunidad para dar a conocer las experiencias que ofrece el país a los viajeros internacionales.
El presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), Marcos Borges, destacó que la revista es la de mayor circulación en el Reino Unido y la más importante en temas de turismo, por lo que el premio otorga una gran exposición al país.
Este reconocimiento se refleja en la llegada de turistas, ya que entre enero y septiembre de 2026 ingresaron por vía aérea más de 335 mil visitantes desde Europa, lo que representa un crecimiento del 8,4 % frente al mismo periodo de 2025, y de ese total más de 49 mil personas llegaron desde Reino Unido.
A esta promoción se suma una mayor conexión aérea, con la ruta directa entre Londres y San José que operará durante todo el año, mientras el ICT señala que el reto es convertir el interés por el país en más visitas y oportunidades para las comunidades que viven del turismo.