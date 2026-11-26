Fecha de publicación: 26 de November de 2026

Fecha de modificación: 26 de November de 2026

Costa Rica tendrá representación en uno de los campeonatos de baile latino más importantes del mundo, con una delegación de 16 bailarines que participará en el Eurozón Latino 2026, del 30 de noviembre al 6 de diciembre en Cancún, México.

El equipo competirá frente a representantes de más de 40 países y presentará un total de 12 coreografías en categorías grupales y de pareja.

Ángel Rodríguez, director artístico, explicó que el último mes ha sido de más días de ensayos, con jornadas de lunes a domingo de cinco o seis horas de coreografía, complementadas con entrenamiento en acrobacias y preparación personal.

Rodríguez señaló que la participación es un orgullo y una forma de posicionar el talento del país en el baile latino, un gremio amplio cuyo apoyo en Costa Rica aún es incipiente.

La delegación reúne bailarines profesionales bicampeones y tricampeones mundiales que buscarán dejar en alto el nombre del país.

El director artístico recordó que en años anteriores han recibido trofeos personales y que este año buscan conseguir más para seguir creciendo como academia y como país.